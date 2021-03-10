Город Санья на Хайнане в преддверии форума в Боао вакцинирует 250 тыс. человек

САНЬЯ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Город Санья, расположенный в китайской провинции Хайнань, намеревается в марте привить от коронавируса 250 тыс. человек. Как сообщило агентство Синьхуа, местная администрация распорядилась провести профилактическую кампанию в преддверии Азиатского экономического форума в Боао, который пройдет на острове с 18 по 21 апреля.

С 7 по 31 марта все горожане в возрасте от 18 до 59 лет смогут бесплатно привиться от COVID-19. Для этого городские власти организовали работу 18 медицинских пунктов. Первую дозу препарата местные жители смогут получить до 15 марта, вторую - до 31 марта. Записаться на вакцинацию разрешено всем резидентам Санья, постоянно проживающим в городе, независимо от места прописки и гражданства.

В декабре 2020 года в Китае началась реализация программы по экстренной вакцинации, в ее рамках препарат от коронавируса получили приоритетные группы населения, часто контактирующие с людьми и возможными источниками заражения. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань ранее сообщил, что к концу февраля текущего года власти страны уже распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны - примерно 3,56% населения были привиты от коронавируса. К июню Китай намеревается привить от коронавируса около 40% населения, которое составляет около 1,4 млрд человек.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФБ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению его роли на глобальной арене, утверждению принципов китайской правительственной концепции "Человечества с единой судьбой". Высшее руководство страны называет это регулярное комплексное мероприятие "важным мостом, соединяющим Китай с внешним миром".