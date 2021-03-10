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Глава ФСБ заявил, что участники незаконных акций могут стать целью для террористов

При этом Александр Бортников заверил, что принимаются все необходимые защитные меры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Участники несогласованных массовых акций при безответственном отношении к безопасности могут стать целью для террористов. Об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

"В ходе их проведения возможны любые эксцессы. Об этом следует помнить как недобросовестным организаторам, так и их участникам. При безответственном отношении к своей безопасности, непросчитывании рисков, непонимании того, что совершение террористической атаки именно на такой акции является вожделенной целью противника, никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье", - заявил он в интервью "Российской газете".

"Это не "страшилка", как, несомненно, попытаются интерпретировать мои слова в определенных кругах. Это факт!" - добавил он. В то же время Бортников заверил, что принимаются все необходимые защитные меры.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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