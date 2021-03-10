Попова заявила, что необходимости массово прививать детей от коронавируса нет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Массовая вакцинация детей от коронавируса не является необходимостью, так как они легко переносят заболевание и у них быстро вырабатывается иммунитет. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет, дети переносят [заболевание] очень легко, иммунитет вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова напомнила, что в РФ созданы уже три вакцины от коронавирусной инфекции и сегодня идет наращивание объемов выпуска.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах страны с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".