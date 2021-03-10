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Попова заявила, что необходимости массово прививать детей от коронавируса нет

По словам главы Роспотребнадзора, дети легко переносят заболевание и у них быстро вырабатывается иммунитет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Массовая вакцинация детей от коронавируса не является необходимостью, так как они легко переносят заболевание и у них быстро вырабатывается иммунитет. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет, дети переносят [заболевание] очень легко, иммунитет вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова напомнила, что в РФ созданы уже три вакцины от коронавирусной инфекции и сегодня идет наращивание объемов выпуска.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах страны с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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