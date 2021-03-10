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Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google

Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России в среду, были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившем в ТАСС.

"Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге", - отмечено в сообщении.

Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, "не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории РФ".

По данным сервиса Downdetector, нарушения в работе указанных интернет-ресурсов также были зафиксированы на территории стран Западной Европы, Японии и Восточного побережья США. Как сообщает сайт www.datacenterknowledge.com, дата-центры хостинг-провайдера OVH пострадали от пожара. В частности, сообщается, что ЦОД SBG2 уничтожен полностью, SBG1 - частично.

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