Попова заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя

"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, сейчас есть риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников, а также с тем, что "с учетом эпидситуации в ряде субъектов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет".

"Мы рассчитали свой порог [заболеваемости], <...> семь [человек] на 100 тыс. населения в сутки. Сегодня показатель меньше семи в РФ", - добавила глава ведомства.

Попова также отметила, что РФ в целом удалось справиться с пандемией лучше, чем целому ряду стран. "Все это время у нас практически вся экономика работала за исключением тех отраслей экономики, которые непосредственно контактируют с людьми, с потребителями. Тут мы вынуждены были остановить работу, но значимые отрасли экономики не останавливали свою деятельность больше, чем на одну неделю", - сказала она.