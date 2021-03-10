Попова: новые мутации коронавируса не получили широкого распространения в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новые мутации коронавируса в России широкого распространения не получили, фиксируются только единичные случаи, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим риски, связанные с изменчивостью вируса, мы очень внимательно наблюдаем за исследованиями наших коллег за рубежом и видим результаты исследования своих ученых. На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в РФ нет, однако вместе с тем находки есть, мы их видим и стараемся тщательно блокировать всех, кто имел контакты с больными разными видами коронавируса, но в первую очередь с теми, у кого выделены новые варианты вирусов", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.