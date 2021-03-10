Депутат Курской областной думы обжаловал штраф за участие в несогласованном митинге

КУРСК, 10 марта. /ТАСС/. Депутат Курской областной думы от КПРФ Максим Немировский подал апелляционную жалобу на решение суда о назначении ему штрафа за участие в несогласованном митинге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

Ленинский районный суд Курска 3 марта оштрафовал Немировского на 10 тыс. рублей за участие в несогласованном митинге, проходившем 31 января. "Он [Немировский] подал жалобу с просьбой об отмене постановления", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в беседе с ТАСС Немировский, апелляцию он решил подать после того, как суд отказался допросить сотрудников полиции, на чьих рапортах основывалось дело об административном правонарушении. По словам депутата областной думы, 31 января он следовал по направлению колонны, чтобы зафиксировать возможные задержания участников несанкционированного митинга.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в крупных городах России 23 и 31 января.