Парламент Норвегии подвергся кибератаке из-за уязвимости в ПО Microsoft

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Однопалатный парламент Норвегии - Стортинг - подвергся кибератаке из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.

По его информации, масштабы кибератаки пока до конца не известны, однако некоторые данные были похищены.

"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", - говорится в распространенном в среду сообщении норвежского парламента.

"В данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года (Норвегия утверждала, что за атакой в 2020 году якобы стояли связанные с РФ хакеры). Парламенту неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции", - добавили там.

2 марта Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.

Как сообщило агентство Bloomberg, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.