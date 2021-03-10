Попова заявила, что южноафриканского штамма коронавируса в России пока нет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия пока не получила образец южноафриканской мутации коронавируса. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Южноафриканского штамма коронавируса у нас пока нет. Мир не торопится делиться новым штаммом", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова добавила, что специалисты ЮАР пообещали передать штамм России, но отдали его американцам. "Поэтому сейчас просто его мы синтезируем сами и будем исследовать", - заключила она.

Попова добавила, что российские вакцины эффективны и защищают от британского штамма коронавируса. "На сегодняшний день вакцины против британского штамма и у тех людей, которые переболели болезнью, вызванной референс-штаммом, работают абсолютно точно", - сказала она.