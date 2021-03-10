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Пандемия COVID-19
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Путин: власти РФ не будут искусственно удерживать россиян от поездок в другие страны

По словам президента, гражданам следует учитывать непростую ситуацию с коронавирусом в других странах
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти РФ не станут искусственно удерживать внутри страны граждан, которые хотят провести отпуск за границей, но россиянам стоит учитывать непростую ситуацию с ковидом в других государствах. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Он заметил, что "некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов". "Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать, - подчеркнул глава российского государства. - Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом".

При этом Путин добавил, что у многих россиян наверняка "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать". Он отметил, что речь идет в том числе о странах, которые "являются традиционным местом отдыха [российских] туристов". "Потому что ситуация там непростая с коронавирусом, если не сказать сложная", - пояснил российский лидер.

Путин, в частности, призвал обратить внимание на "то, что делается в странах Южной Европы". "Это очень сложная ситуация, - добавил он. - И лучше она не становится". Президент России выразил надежду на то, что темпы вакцинации от коронавируса ускорятся и ситуация с ковидом будет меняться к лучшему.

При этом глава российского государства подчеркнул, что с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. По его словам, нужно создавать условия для тех граждан, которые хотят отдохнуть в России. "Ясно, что с сегодня на завтра это не сделаешь, - заметил Путин. - Нужно инфраструктуру развивать, прежде всего. Это требует и времени, и инвестиций, и поддержки со стороны государства. Но ясно также и то, что все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, должны быть поддержаны и должны развиваться".

Президент России добавил, что туризм - не единственная отрасль, которая пока не восстановилась после падения на фоне пандемии. К таким сферам также относится общепит, культура, спорт, индустрия развлечений, отметил он. "У нас целый набор был программ поддержки этих направлений деятельности", - заключил глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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