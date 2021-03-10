В Новгороде открылись Дни православной книги к 800-летию Александра Невского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Дни православной книги открылись в Новгородской области. В этом году праздничные мероприятия будут посвящены 800-летию князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ежегодно в Великом Новгороде и во всех муниципальных районах области проходят познавательные встречи, конференции, мастер-классы, выставки духовной литературы, приуроченные к Дням православной книги. Мероприятия проводятся при поддержке областного министерства культуры и Новгородской епархии", - говорится в сообщении.

Праздник был установлен решением Священного синода Русской православной церкви в 2009 году, выбор даты связан с изданием первой русской печатной книги Ивана Фёдорова "Апостол" в марте 1564 года. В 2021 году Дни православной книги пройдут в Великом Новгороде и во всех районах области с 11 марта до 25 марта и будут посвящены 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Открытие Дней православной книги прошло в музее романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе. В рамках открытия прошла презентация уникального издания "Евангелие Достоевского", которое было подарено филиалу "Музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе" благотворительным фондом "Возрождение Тобольска", в Новгородской области это издание предстанет перед посетителям музея впервые.

"В преддверии празднования 200-летия Федора Михайловича Достоевского мы открываем [в Старой Руссе] Дни православной книги в музее романа "Братья Карамазовы". Достоевский, как нам говорят историки, был глубоко православным человеком, к своей вере он прошел через непростой пусть, в каждой его книге присутствуют христианские мотивы. Дни православной книги пройдут во всех районах области, также они будут посвящены святому благоверному князю Александру Невскому. В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения великого полководца <...> он первым обозначил моральные правила и принципы, которыми руководствуется наша страна и сейчас. <...> Одна из задач Дней [православной книги] - рассказать о роли Александра Невского в судьбе Новгорода", - сообщил на открытии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Также состоится презентация детского туристического познавательного маршрута памяти святого благоверного великого князя Александра Невского "Дорогой исторической потомки вслед идут". Проект представит Ольга Александровна Шармашвили, директор туристического офиса "Русь Новгородская". В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки будет работать книжная выставка "Святой великий князь Александр Невский", на которой собраны труды известных историков о великом князе, времени его правления на Новгородской земле, житийная литература и книги о ратных подвигах князя, об увековечивании и памятных местах, связанных с именем Александра Невского.