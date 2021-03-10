В Сочи оштрафовали организатора концерта Моргенштерна за отсутствие масок и дистанции

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи оштрафовал организатора концерта музыканта Моргенштерна на 300 тыс. рублей. Компания не обеспечила контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования на концерте, который прошел в Сочи в январе, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю.

"Администрацией ООО "Ангелы А" не обеспечен эффективный контроль за соблюдением масочного режима, не обеспечено размещение зрителей в концертном зале с учетом требований социального дистанцирования и не приняты действенные меры по пресечению этих нарушений во время концерта. <…> Постановлением от 3 февраля 2021 года суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора и назначил наказание ООО "Ангелы А" в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, концерт Моргенштерна проходил 8 января в Сочи в рамках спортивного мероприятия. На основании материалов органов МВД, а также из социальных сетей и средств массовой информации было установлено, что персонал и большинство зрителей находились в закрытом помещении без масок и не соблюдали социальную дистанцию, что является нарушением противоэпидемиологического режима.

14 января территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи возбудил дело об административном нарушении, материалы расследования рассматривал Адлерский районный суд Сочи.