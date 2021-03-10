Экс-главу Минобрнауки Дмитрия Ливанова назначили врио ректора МФТИ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ) назначен бывший глава Минобрнауки доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов, сообщили ТАСС в среду в министерстве.

"Новый врио ректора вуза приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня 2021 года. Предстоящий до этого период должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом. Это время будет использовано для проведения широких консультаций с выпускниками университета, ассоциацией "Физтех-Союз", профессорско-преподавательским составом", - говорится в сообщении.

В вузе отметили, что в ближайшее время должна быть разработана и обсуждена программа развития университета, определен круг задач и направлений развития, подготовлен проект для участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Ливанов - физик-теоретик, возглавлял департамент государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки, с ноября 2005 по март 2007 года был статс-секретарем - замминистра образования и науки. Награжден золотой медалью РАН для молодых ученых (2000), лауреат премии правительства РФ 2011 года в области образования.

Ливанов был назначен министром образования и науки 21 мая 2012 года в правительстве Дмитрия Медведева, на этом посту он сменил Андрея Фурсенко. 19 сентября того же года президент РФ Владимир Путин объявил выговор Ливанову за ненадлежащее исполнение майских указов. Спустя год глава государства снял дисциплинарное взыскание. 19 августа 2016 года Путин согласился с предложением Медведева об отставке Ливанова, указ был подписан в тот же день. Во главе министерства Ливанова сменила Ольга Васильева.