Иордания дала разрешение на применение российской вакцины "Спутник V"

ТАСС, 10 марта. Власти Иордании дали разрешение на применение на территории королевства российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в среду на своем сайте сообщило управление по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства.