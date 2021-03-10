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Пандемия COVID-19

Иордания дала разрешение на применение российской вакцины "Спутник V"

Как отметил глава управления по санитарному надзору королевства, Наззар Мехидат, экстренное использование российского препарата разрешено после "длительного периода изучения технической документации, представленной российской стороной"

ТАСС, 10 марта. Власти Иордании дали разрешение на применение на территории королевства российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в среду на своем сайте сообщило управление по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства.

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Как отметил глава управления Наззар Мехидат, "экстренное использование российского препарата в королевстве было разрешено после длительного периода изучения технической документации, представленной российской стороной". Исследование, добавил он, было завершено после того, как минувшим вечером управление получило все необходимые данные.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве превышает 448 тыс., число летальных исходов достигло 5 тыс.

Теги
ИорданияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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