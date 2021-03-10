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Пандемия COVID-19

Число зрителей на стадионах в Пермском крае разрешили увеличить с 20 до 50%

По данным регионального оперштаба, в регионе выявлено 48 519 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 10 марта. Власти Пермского края приняли решение увеличить заполняемость стадионов до 50% от общей вместимости. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Оперштаб принял решение до 50% от общей вместимости спортивного объекта увеличить максимальное возможное количество зрителей на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях", - говорится в сообщении. Ранее заполняемость стадионов была ограничена 20%.

Также на заседании оперативного штаба согласовали проведение в Перми Всероссийских зимних сельских игр с 16 по 20 марта. Ожидается прибытие около 700 участников и представителей спортивных делегаций команд из более чем 40 регионов. Но экскурсионная программа во время игр не предполагается.

По данным регионального оперштаба, в Пермском крае выявлено 48 519 случаев заражения коронавирусом, 41 234 пациента выздоровели, 1 808 человек умерли.

Теги
РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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