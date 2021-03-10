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Пандемия COVID-19

Препарат против коронавируса "Мир-19" могут зарегистрировать в 2021 году

Эффективность будет продемонстрирована во второй фазе, заявил директор Института иммунологии ФМБА, академик РАН Рахим Хаитов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России надеется на регистрацию препарата против коронавируса прямого действия "Мир-19" в течение 2021 года. Об этом сообщил в среду директор Института иммунологии ФМБА, академик РАН Рахим Хаитов в интервью RT.

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"Эффективность будет продемонстрирована во второй фазе. Сейчас сложно сказать, когда она закончится. Мы будем прилагать все усилия, чтобы максимально быстро провести вторую фазу, для этого есть все предпосылки. В доклинике препарат продемонстрировал очень высокую эффективность. После будем регистрировать. Хочется надеяться, что в этом году, в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, результаты исследования планируется опубликовать не только в России, но и за рубежом. "Мы готовим публикации, данные у нас очень хорошие по эффективности и по безопасности. Планируем все эти результаты опубликовать, в том числе, безусловно, за рубежом", - добавил он.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. По ее информации, первую фазу клинических исследований препарата "Мир-19" планируется завершить к середине марта.

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