Суд в ФРГ отказался открывать производство по делу бывшего охранника концлагеря Штуттгоф

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Суд в германском городе Вупперталь отказался открывать производство по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Штуттгоф (под Гданьском), посчитав, что 96-летний мужчина неспособен участвовать в разбирательствах по состоянию здоровья. Об этом сообщил в среду журналистам представитель инстанции.

Мужчина обвинялся в пособничестве убийству нескольких сотен человек. По данным следствия, он служил с июня 1944 по май 1945 года в подразделении СС "Мертвая голова", которое отвечало за охрану концлагеря Штуттгоф, и участвовал в транспортировке примерно 600 человек в лагерь смерти Освенцим.

С лета 1944 года нацисты начали систематически уничтожать узников в Штуттгофе. Многие были расстреляны, отравлены ядовитым газом. Других сознательно лишали еды, им не предоставляли никакой медицинской помощи.

Вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении. Демьянюк был признан в 2011 году виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28 060 евреев - заключенных лагеря смерти Собибор и приговорен к пяти годам заключения. Суд тогда счел, что, хотя Демьянюку нельзя вменить в вину никаких конкретных преступных деяний, он является виновным в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы по уничтожению" людей.