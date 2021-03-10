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Пандемия COVID-19

Власти Польши утверждают, что высланный в феврале консул России не соблюдал самоизоляцию

По информации Польского телевидения, российский дипломат получил результат теста с данными о заражении 21 января, а за три дня до этого наличие коронавируса подтвердилось у его супруги

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын утверждает, что объявленный Польшей в феврале персоной нон грата российский генеральный консул в Познани не соблюдал режим самоизоляции после заражения коронавирусом.

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"Несмотря на получение информации о заражении коронавирусом, консул не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизни других людей", - сказал Жарын в среду Польскому агентству печати.

По информации Польского телевидения, российский дипломат получил результат теста с данными о заражении 21 января, а за три дня до этого наличие коронавируса подтвердилось у его супруги.

8 февраля власти Польши объявили генконсула в Познани персоной нон грата в рамках ответных мер на высылку польского консула из РФ после его участия в незаконных акциях. По словам Жарына, российский генконсул покинул страну в соответствии с процедурами.

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