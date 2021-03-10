Ректор МИФИ сообщил о росте престижа учебы в РФ, когда Ливанов возглавлял Минобрнауки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Конкурентоспособность и привлекательность российского образования повысились, когда Минобрнауки возглавлял Дмитрий Ливанов, назначенный в среду врио ректора МФТИ. Такое мнение ТАСС выразил ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что Ливанов назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института. Новый врио ректора МФТИ приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня 2021 года.

"Дмитрий Викторович Ливанов - выдающийся физик, ученик Нобелевского лауреата А. А. Абрикосова, доктор физико-математических наук, профессор. Запомнился как один из самых креативных и стратегически мыслящих руководителей Министерства науки и образования. Под его руководством реализован проект глобальной конкурентоспособности российских вузов и резко повышена привлекательность российского образования", - сказал он.

Стриханов отметил, что успехи были достигнуты благодаря реализованной на практике интеграции высшего образования и науки, а также интеграции науки и промышленного производства. "Будучи ректором, [Ливанов] фактически трансформировал МИСиС как международный научно-образовательный центр мирового уровня, входящий в семерку сильнейших российских университетов" - добавил он.

Ректор для мирового вуза

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев заявил, что значение МФТИ в системе российского высшего образования и в целом в развитии российской науки сложно переоценить. Вуз основан Нобелевскими лауреатами, продолжает выпускать молодых ученых мирового уровня, входит в основные международные рейтинги. Так, в общих рейтингах лучших университетов мира Times Higher Education и Quacquarelli Symonds МФТИ занимает первое место среди технических вузов России. По версии Times Higher Education МФТИ входит в 50 лучших университетов мира по естественным наукам и 100 лучших - по компьютерным наукам, занимая в этих областях лидирующую позицию в России.

"Очевидно, что университет такого уровня должен возглавлять человек, чей вклад в развитие науки и образования не уступает статусу вуза. Я знаю и уважаю опыт Дмитрия Ливанова, высоко ценю его работу в качестве министра: ряд инициатив, которые он продвигал, были с успехом развиты в МФТИ. Он прошел непростой путь - "с низов" до больших высот, при этом сочетает в себе научные и управленческие компетенции", - сказал Кудрявцев.

"Мы все помним Дмитрия Викторовича как смелого и компетентного министра. Но хотел бы напомнить, что Дмитрий Ливанов имеет и опыт яркого и успешного ректорства. Он не просто сумел придать новое дыхание Московскому институту стали и сплавов, но и добился введения нового вида университета - национального исследовательского. Именно МИСиС и МИФИ стали первопроходцами программы развития исследовательских университетов. Уверен, что и этот опыт поможет Дмитрию Викторовичу в дальнейшем развитии Физтеха, который является нашим национальным достоянием", - заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Достойный опыт

Как отметил лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, МФТИ "является кузницей, в которой на протяжении 70 лет выплавляют и закаляют российские научные кадры", вуз важен для будущего России.

"Нельзя недооценивать должность ректора, который будет направлять и процесс развития института, и выстраивать коммуникацию с РАН, бизнесом и промышленностью. Я знаю Дмитрия Ливанова много лет. И ничего не могу о нем сказать, кроме самого лучшего. Мало кто знает, что он работал в ведущих лабораториях России и Италии, и этот опыт составляет важную основу его научной родословной. Он (об этом знают многие) был министром, и это определяет его управленческую родословную", - сказал Гейм.

Собеседник агентства отметил, что Ливанов обладает достойным опытом в сфере образования. "В свое время он написал книгу для поступающих в вузы по физике. Я ее редактировал, и могу сказать, что она оказалась настолько полезной и интересной, что я пожалел, что ее не было в те годы, когда абитуриентом был я сам. Это говорит о наличии у Дмитрия Викторовича достойного образовательного опыта. На основании таких родословных трудно придумать, кто мог бы лучше Дмитрия Ливанова подойти на должность ректора МФТИ", - сказал Гейм.

О Ливанове

Ливанов - физик-теоретик, возглавлял департамент государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки, с ноября 2005 по март 2007 года был статс-секретарем - заместителем министра образования и науки. Награжден золотой медалью РАН для молодых ученых (2000), лауреат Премии правительства РФ 2011 года в области образования.

Ливанов был назначен министром образования и науки 21 мая 2012 года в правительстве Дмитрия Медведева, на этом посту он сменил Андрея Фурсенко. 19 августа 2016 года президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Медведева об отставке Ливанова, указ был подписан в тот же день. Во главе министерства Ливанова сменила Ольга Васильева.