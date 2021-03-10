СМИ: президента Танзании госпитализировали с коронавирусом в Кении

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Президент Танзании Джон Магуфули находится в больнице в Кении из-за заражения коронавирусом и проблем с сердцем. Об этом сообщила в среду британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису.

По его словам, 61-летний Магуфули "находится в критическом состоянии".

Ранее в среду кенийская газета Nation опубликовала статью, в которой говорится, что "один из лидеров стран Африки" помещен в больницу в Найроби в связи с COVID-19 и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако издание не назвало его имя. Тем не менее в статье содержатся упоминания о соседней Танзании.

Магуфули не появлялся на публике уже почти три недели. Последний раз он участвовал в общественном мероприятии 24 февраля, когда посетил коммерческий центр в экономической столице страны городе Дар-эс-Саламе и выступил там на конференции. Президент Танзании должен был присутствовать 27 февраля на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, который проходил в формате видеоконференции. Однако он не появился там, и Танзанию представляла вице-президент Самия Хасан Сулуху.