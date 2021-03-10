{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: президента Танзании госпитализировали с коронавирусом в Кении

По словам лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису, 61-летний Джон Магуфули "находится в критическом состоянии", передает Би-би-си

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Президент Танзании Джон Магуфули находится в больнице в Кении из-за заражения коронавирусом и проблем с сердцем. Об этом сообщила в среду британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, 61-летний Магуфули "находится в критическом состоянии".

Ранее в среду кенийская газета Nation опубликовала статью, в которой говорится, что "один из лидеров стран Африки" помещен в больницу в Найроби в связи с COVID-19 и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако издание не назвало его имя. Тем не менее в статье содержатся упоминания о соседней Танзании.

Магуфули не появлялся на публике уже почти три недели. Последний раз он участвовал в общественном мероприятии 24 февраля, когда посетил коммерческий центр в экономической столице страны городе Дар-эс-Саламе и выступил там на конференции. Президент Танзании должен был присутствовать 27 февраля на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, который проходил в формате видеоконференции. Однако он не появился там, и Танзанию представляла вице-президент Самия Хасан Сулуху.

Теги
КенияТанзанияМагуфули, ДжонПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Турции выявили более 41 тыс. случаев заражения британским штаммом коронавируса
Кроме того специалисты зафиксировали 61 случай заражения южноафриканским, один калифорнийско-нью-йоркским и еще один бразильским штаммом
Читать полностью