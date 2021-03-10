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В Twitter обеспокоены попытками ограничить "общественную дискуссию" в сети

Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы соцсети в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент
Офис Twitter в Сан-Франциско AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Офис Twitter в Сан-Франциско
© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Twitter в свете замедления работы одноименной соцсети в России выразила озабоченность попытками ограничить общественную дискуссию. Об этом говорится в заявлении представителей компании, которое опубликовали в среду ряд СМИ, в том числе газета The Wall Street Journal и агентство Associated Press.

Роскомнадзор ранее объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В Twitter в связи с этим заявили: "Мы по-прежнему выступаем в защиту открытого интернета по всему миру и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн". В компании также отметили, что в социальной сети придерживаются принципа "абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей", а ее правила запрещают публикацию призывов к самоубийству.

Представители Twitter пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить комментарий.

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