В Турции выявили более 41 тыс. случаев заражения британским штаммом коронавируса

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Более 41 тыс. случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в Турции. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"На сегодняшний день в 76 провинциях зафиксировано 41 488 случаев заражения британским штаммом, в девяти провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции зарегистрирован случай заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и еще один случай заражения бразильским штаммом коронавируса", - говорится в записи главы Минздрава на его странице в Twitter.

В конце января сообщалось, что британский штамм нового коронавируса был зафиксирован в 17 городах Турции, число граждан, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, согласно предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным.