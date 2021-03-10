Сотрудники камчатской колонии, приковавшие осужденного, действовали в рамках закона

ТАСС, 10 марта. Проверка не выявила нарушений в действиях сотрудников исправительной колонии номер 6 в Камчатском крае, приковавших осужденного к оконной решетке. Об этом ТАСС сообщили в среду в УФСИН по Камчатскому краю.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, прикованный наручниками к оконной решетке. Проверка установила, что она была сделана 28 марта 2019 года в ИК-6. Факт применения спецсредств был зафиксирован на служебный видеорегистратор. "В тот день осужденный пытался совершить акт членовредительства. На законные требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал. В связи с угрозой жизни и здоровью осужденного в отношении него были применены наручники", - сообщили в УФСИН.

Уведомление об этом было направлено в прокуратуру. "Также материалы передавались в следственный отдел СУ СК по городу Елизово, которым было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, действия сотрудников уголовно-исполнительной системы были признаны законными", - отметили в УФСИН.

Осужденный отбывает наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Он приговорен к 13 годам 11 месяцам лишения свободы. "Осужденный состоит на профилактических учетах как склонный к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность, а также суициду и членовредительству. Он находится на постоянном контроле специалистов-психологов", - сообщили в УФСИН.