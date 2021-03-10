Нижневолжскую набережную в Нижнем Новгороде благоустроят к июлю 2021 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Работы по благоустройству Нижневолжской набережной, на которые направили 150 млн рублей, начались в Нижнем Новгороде, их планируют завершить в июле 2021 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На Нижневолжской набережной начались работы по благоустройству в рамках программы "Среда 800". Стоимость работ - 150 млн рублей. Благоустройство планируется завершить в июле 2021 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что общая идея обновления заключается в том, чтобы улучшить существующее благоустройство объекта, добавить новые точки притяжения, удобные зоны ожидания речного транспорта, площадки для детского досуга.

"На участке от Канавинского моста до набережной Гребного канала будет расширена велодорожка, она пройдет на всем участке проектирования и в перспективе станет частью целостной городской велосети. Планируется также организовать точки подключения нестационарных торговых объектов, создать детскую зону, установить теневые навесы, павильоны для продажи еды и напитков, новые осветительные приборы, туалетные модули и информационные стенды", - пояснили в пресс-службе.

Также на набережной появятся сухой фонтан и новые места для отдыха на склонах берегоукрепления.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в числе важнейших мероприятий по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода являются реконструкция Нижегородского кремля, открытие выставочной галереи и концертного зала в пакгаузах в районе Стрелки, реконструкция Нижневолжской набережной.

О набережной

Нижневолжская набережная - одна из самых протяженных улиц города. Имеет два уровня: первый включает в себя проезжую и пешеходную части, второй уровень, который расположен ниже и ближе к Волге, - пешеходную и велодорожку. Набережная начала формироваться в VXIII веке, когда после масштабного пожара были уничтожены деревянные дома местных купцов и ремесленников. Сейчас на набережной располагаются речной вокзал, Чкаловская лестница, катер "Герой", Красные казармы, здания амбулатории для судовых рабочих и множество памятников архитектуры дореволюционной постройки.

Юбилей города

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся в июне 2021 года. В программу подготовки включены более 30 событий.