Более 433 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 117,33 млн, увеличившись за сутки более чем на 433 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 7,4 тыс., превысив 2,6 млн.

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По состоянию на 16:44 мск 10 марта в ВОЗ поступили сведения о 117 332 262 инфицированных и 2 605 356 умерших. Число заразившихся увеличилось на 433 992, умерших - на 7 413.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (187 841), на втором месте - Европа (172 812), на третьем - Восточное Средиземноморье (35 772).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 825 174. Далее следуют Индия (11 262 707), Бразилия (11 051 665), Россия (4 351 553), Великобритания (4 229 002), Франция (3 864 335), Испания (3 164 983), Италия (3 101 093), Турция (2 807 387), Германия (2 518 591), Колумбия (2 278 861) и Аргентина (2 162 001).