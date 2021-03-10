Глава Минздрава Чехии отказался разрешить использование "Спутника V" без одобрения EMA

ПРАГА, 10 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный отказал в разрешении на использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V" без предварительной регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Об этом политик заявил в среду, выступая перед депутатами нижней палаты парламента страны, сообщило Чешское телевидение .

"Я не предоставлю "Спутнику V" исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии, - подчеркнул Блатный. - Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA".

Исключение для "Спутника V" из действующих в Евросоюзе правил по применению новых лекарственных препаратов предоставили для использования на национальной территории только Минздравы Венгрии и Словакии, напомнил Блатный.

По его словам, в Чехию на данный момент поступило 1 274 250 доз вакцин, ободренных для применения в ЕС. В марте в республике ежедневно будут получать прививку от коронавируса 35 тыс. человек, а в апреле эта цифра возрастет как минимум в два раза. До конца августа смогут пройти вакцинацию до 85% жителей страны.

Президент Чехии Милош Земан заявил в опубликованном ранее в среду интервью пражскому сетевому изданию "Парламентская газета", что предложит премьер-министру республики Андрею Бабишу отправить в отставку Блатного из-за противодействия планам закупок "Спутника V", не дожидаясь регистрации в ЕМА. Глава кабмина, комментируя эти слова главы государства, сказал, что не планирует проводить изменений в составе своего правительства.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее уже прошли около 900 тыс. жителей. В страну с населением 10,46 млн человек поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.