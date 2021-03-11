В ГД предложили штрафы до 50 тыс. рублей за высадку из транспорта детей-безбилетников

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов в четверг вносят в Госдуму законопроект о введении административных штрафов для водителей, кондукторов общественного транспорта, а также представителей перевозчика за принудительную высадку безбилетников моложе 16 лет. Текст и пояснительные материалы в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей, согласно которой "незаконная принудительная высадка безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", повлечет штраф для водителя и кондуктора в размере 10 тыс. рублей, для представителя перевозчика или уполномоченных на осуществление контроля должностных лиц - 50 тыс. рублей.

С 7 марта в России вступил в силу запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые. В то же время, как указывают авторы вносимого законопроекта в пояснительной записке, "ответственность лиц, допустивших такую принудительную высадку несовершеннолетних детей, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетнего лица, не установлена". В ЛДПР считают, что за нарушение запрета следует ввести административную ответственность.

Законопроекты о внесении изменений в КоАП должны вноситься в Госдуму с официальным отзывом правительства, который пока опубликован не был.