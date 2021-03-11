В Коми впервые пройдет туристский конгресс регионов Севера

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Первый туристский конгресс регионов Севера пройдет в Республике Коми 11-13 марта с участием около 350 авторитетных экспертов федерального и регионального уровней, представителей 28 субъектов РФ. Они будут обсуждать вопросы продвижения территорий, синергию туризма и культуры, а также возможности обновления главного туристического проекта Северо-Запада - турмаршрута "Серебряное ожерелье России", рассказал ТАСС министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

"Конгресс привлек около 350 участников из регионов России, экспертов туристической отрасли федерального и регионального уровней. Разнообразная и насыщенная программа форума позволит выработать решения, как развивать туризм после пандемии, как регионам продвигать свои туристические направления, какие есть успешные практики. Мощный импульс развития должен получить турпроект "Серебряное ожерелье России", который охватывает все регионы Северо-Западного федерального округа", - рассказал ТАСС Емельянов.

По данным Минкультуры Коми, в первый день конгресса в Финно-угорском этнокультурном парке пройдут панельные сессии, посвященные вопросам экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, практическим вопросам трансформации пространств через синтез туризма и культуры. Состоятся тематические воркшопы с участием известных спикеров - участники площадок смогут познакомиться с такими актуальными направлениями, как "SMM и блоггинг", "Народные художественные промыслы" и "Северная гастрономия".

Об искусстве и гастрономии

Так, директор Ассоциации этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия "ЭХО" Светлана Кольчурина расскажет об успешном опыте трансформации. В 2017 году она выпустила каталог "Карельские ремесла в интерьере", в котором все ремесленные изделия были расставлены по жилым комнатам, спальням, детским, кухням. Так работы карельских мастеров превратились в современные дизайнерские решения. В год 100-летия Республики Коми, отмечаемого в 2021 году, Минкультуры региона совместно с сообществом ремесленников и мастеров и Светланой Кольчуриной выпустит презентационное издание "Ремесла Коми в интерьере". В рамках конгресса будет положено начало этому проекту. О вкусах Севера и гастрономии как драйвере развития туризма расскажет президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Модератором сессии "Туризм и культура: практики трансформации пространств" выступит директор Роскультцентра Марина Абрамова. Среди спикеров заявлены директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, руководитель дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии Анна Томчик, президент Национальной галереи Республики Коми, ведущий телеканала "Россия-Культура" Пьер Броше.

В завершение деловой программы в Коми республиканской филармонии состоится пленарное заседание "Туризм. Новое открытие Севера". Представители Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, Россотрудничества и сотрудники органов исполнительной власти 28 северных территорий России совместно с представителями турбизнеса, руководителями учреждений культуры, туризма, заповедников и национальных парков обсудят вопросы сотрудничества северных регионов.

13 марта состоится культурно-этнографическая программа конгресса. Представители крупнейших федеральных и региональных СМИ отправятся "По пути Кандинского" в загадочное село Керчомъя.

Конгресс проводится в рамках юбилейных мероприятий к 100-летию Республики Коми, которое отмечается в 2021 году.