Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Аномальное тепло ожидает жителей нескольких регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа в ближайшие дни. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода [ожидается с 11 марта] на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа: в Иркутске - плюс 8 градусов, в Красноярске - 0 градусов, в Тыве, Бурятии - плюс 4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске - плюс 6-8 градусов, в Хабаровске - плюс 6-8 градусов, во Владивостоке - плюс 8-9 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 8-10 градусов выше нормы, а в Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.