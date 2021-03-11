В США Facebook просит суд закрыть дело о нарушении ею антимонопольного законодательства

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook ("Фейсбук"), которой принадлежит одноименная соцсеть, просит суд федерального округа Колумбия прекратить разбирательство по делу, касающемуся обвинений в ее адрес в нарушении антимонопольного законодательства США. Соответствующие ходатайства поступили в среду в электронную базу суда.

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, а также власти более чем 40 американских штатов подали иски к Facebook в декабре 2020 года. Компанию обвинили в том, что она"незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, направленных против конкуренции".

В ответных ходатайствах компании подчеркивается, что ФТК "игнорирует реальную ситуацию и динамику в той высококонкурентной сфере высоких технологий, в которой работает Facebook". В корпорации подчеркнули, что власти американских штатов не имеют оснований утверждать, что из-за ее действий пользователям "пришлось больше платить". Они также не были лишены каких-либо услуг, полагают в Facebook.

Представители компании заостряют внимание на том, что за пользование соцсетью "Фейсбук" не предусмотрено какой-либо платы. Они отмечают, что сделки, которые теперь вызывают претензии властей, были закрыты уже некоторое время назад и не должны пересматриваться.

Суть обвинений

Представители ФТК отмечали, что обвинения в отношении Facebook были выдвинуты по итогам "продолжительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама". Представители ФТК полагают, что компания стремилась "нейтрализовать угрозы своей монополии". Истцы считают, что с этой целью Facebook, в частности, приобрела соцсеть "Инстаграм", а также приложение WhatsApp ("Вотсап").

ФТК добивается "отчуждения активов" Facebook, которые компания якобы получила в нарушение антимонопольного законодательства. Представители властей американских штатов отмечали, что пытаются защитить интересы "миллионов потребителей" и малого бизнеса, которым якобы был нанесен ущерб из-за действий Facebook.