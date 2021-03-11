Власти Солсбери выставят на продажу бывший дом Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Власти английского Солсбери объявили о том, что выставят на продажу дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором, согласно версии британского следствия, он был отравлен вместе с дочерью Юлией в марте 2018 года. Как сообщил в среду вещательной корпорации Би-би-си глава муниципального совета графства Уилтшир Филип Уайтхед, приобрести собственность можно будет после того, как в доме будет завершен ремонт.

"Мы регулярно контактировали с местными жителями и, проконсультировавшись с ними вновь, согласились на то, чтобы отремонтировать дом и выставить его на продажу на условиях приобретения в долевую собственность по рыночной цене", - заявил Уайтхед.

По его словам, ремонт дома с четырьмя спальнями, который признан полностью безопасным, займет несколько месяцев. В ближайшее время совет графства Уилтшир, на территории которого находится Солсбери, формально приобретет дом сам, однако сумма этой сделки неизвестна. Ремонтные работы при этом уже начались.

Как говорится в заявлении совета, "дом будет предложен местным жителям в собственность в соответствии с политикой совета в области доступного жилья". Обязательным условием договора купли-продажи будет то, что "он должен использоваться для проживания и не может быть сдан в субаренду, чтобы никто не мог торговать его историей".

Оценочная стоимость дома при продаже конечному собственнику не называется, однако, как следует из данных департамента регистрации недвижимости, в августе 2011 года он был приобретен за 260 тыс. фунтов ($360 тыс.).

О том, что бывший дом Скрипаля на улице Кристи Миллер-роуд планируется вернуть в эксплуатацию, было объявлено еще два года назад после завершения большей части работ по устранению последствий загрязнения дома нервно-паралитическим веществом. После инцидентов в Солсбери и Эймсбери власти провели очистку как самого дома, так и более чем десятка других объектов в городе и его окрестностях. К операции под названием MORLOP были привлечены от 600 до 800 военных специалистов химической, биологической, радиационной защиты, которым для ее выполнения потребовалось 13 тыс. часов. Один из источников агентства Пресс Ассошиэйшн в оборонной сфере тогда отметил, что очистка дома Скрипаля стала наиболее сложной задачей и производилась бригадами военных специалистов на протяжении трех-четырех месяцев.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября 2018 года сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.