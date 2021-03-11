Эксперт: тесты на ковид могут быть ложными из-за отсутствия у больных вируса в ротоглотке

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Проблема тестирования на коронавирус заключается в том, что у некоторых больных отсутствует вирус в ротоглотке. А брать мазок из бронхов, где вирус есть всегда, очень опасно для медицинских работников. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Тестов сейчас достаточно, вопросов к их технической чувствительности нет. Проблема в другом. У значительной части больных, особенно тяжелых, вируса в ротоглотке просто нет, а брать мазок из бронхов, где вирус есть, крайне опасно для врача. Анальный мазок, который сейчас делают в Китае, - один из альтернативных подходов, но и он не позволит диагностировать больного, у которого вирус размножается только в легких", - рассказал вирусолог.

Лукашев отметил, что в целом тесты имеют достаточную точность для клиники, потому что есть и КТ, которая также является информативным методом для больных с пневмонией. Но, по его словам, каждый тест в отдельности не дает стопроцентного результата. "Это не проблема тестов, проблема в том, что вируса нет в доступном нам биоматериале. Причем такая ситуация характерна только для нового коронавируса, потому что другие коронавирусы размножаются исключительно в ротоглотке и носоглотке, где их можно легко найти", - подчеркнул он.