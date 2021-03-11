Глава британского Общества редакторов уволился после критики заявления Гарри и Меган Маркл

ТАСС, 11 марта. Исполнительный директор британского Общества редакторов Иан Маррей в среду заявил об уходе со своего поста после того, как заявление организации по поводу интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл было подвергнуто критике со стороны журналистов.

Ранее Обществом редакторов было опубликовано заявление, в котором указывалось, что прозвучавшие в интервью супругов обвинения британской прессы в расизме были "абсолютно неприемлемыми" и бездоказательными. Позже заявление организации было раскритиковано многими британскими журналистами.

"Как исполнительный директор Общества редакторов я должен взять вину на себя, поэтому я решил, что будет лучше для руководства и членов, если я покину пост, чтобы организация смогла начать восстанавливать свою репутацию", - говорится в заявлении Маррея, опубликованном на официальном сайте общества.

Ранее один из самых известных британских тележурналистов Пирс Морган был уволен с телеканала Ай-ти-ви после того, как супруга британского принца обратилась с жалобой к генеральному директору канала. Как сообщил в среду обозреватель ITV Крис Шип, это произошло после того, как Морган в эфире заявил о том, что не верит "ни единому слову", сказанному Маркл в воскресном интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

В интервью супругов, права на показ которого в Соединенном Королевстве выкупил именно канал ITV, герцогиня Сассекская сделала несколько сенсационных признаний. Она упомянула, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ. Маркл, мать которой афроамериканка, также обвинила родственников мужа в расизме, рассказав о том, что они были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. Признания супругов стали сильным ударом по репутации британской монархии, и во вторник Букингемский дворец пообещал самым серьезным образом изучить заявления о расовых вопросах, поднятых в интервью.