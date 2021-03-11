Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Треть граждан России может быть невосприимчива или практически не восприимчива к COVID-19, так как они имеют иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, - треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть", - считает эксперт.

По словам Лукашева, неизвестно, что это значит на практике: что эти люди не болеют вообще или болеют в легкой форме. Он уточнил, что у таких граждан есть клетки, которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом. Эксперт отметил, что пока не известно, вносят ли люди с таким иммунитетом какую-то долю в популяционный иммунитет.

Также Лукашев высказал мнение, что популяционный иммунитет может сформироваться в России к августу. "Это абсолютно реально, а в мегаполисах - Москве, Санкт-Петербурге - мы можем достичь этих сроков и раньше", - рассказал вирусолог в беседе с изданием.