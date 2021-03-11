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В Гидрометцентре сообщили, что 13 марта температура в Москве повысится на 20-25 градусов

По словам Романа Вильфанда, в столице еще ожидаются температурные колебания

МОСКВА, 11 март. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве 13 марта повысится на 20-25 градусов по сравнению с четвергом. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днем температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга", - сообщил он.

"Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно будет продолжаться потепление. Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры будут", - пояснил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается 6-8 градусов мороза, в пятницу - 7-5 градусов мороза, в субботу - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье воздух прогреется до 4 градусов тепла.

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