Немецкий политик выступил за скорейшее использование вакцины "Спутник V" в Германии

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов высказался за скорейшее использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ФРГ. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke.

"На мой взгляд, вакцина "Спутник V" предоставляет большой шанс быстрее вернуться к нормальной жизни", - считает Рамелов. "Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины", - сказал он.

По мнению политика, разрешение на применение "Спутника V" поможет жителям ФРГ справиться с предубеждениями, связанными с российскими лекарственными препаратами. "Это западногерманская чувствительность, которая в 1960-е годы осложнила многим детям жизнь или даже лишила их ее. Тогда была отвергнута вакцина против полиомиелита из Советского Союза", - напомнил Рамелов. "Использование "Спутника V" в Германии может способствовать пониманию того, что восточноевропейская наука не хуже, чем в капиталистических странах", - заметил он.

При этом премьер Тюрингии заявил, что у него нет каких-либо предпочтений касательно того или иного препарата против коронавируса. "Когда наступит моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии", - подчеркнул Рамелов.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V", разработанный с участием РФПИ, зарегистрировали более 40 стран с общим населением свыше 1,1 млрд человек.