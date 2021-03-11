Ученые в Приморье получили уникальные кадры совместного вскармливания детенышей ларг

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Ученые ФГБУ "Земля леопарда" получили уникальные кадры совместного вскармливания тюленями-ларгами своих детенышей в акватории залива Петра Великого в Приморском крае. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе учреждения. За кормлением сотрудники наблюдают с помощью веб-камер, не беспокоя животных.

"Уникальные видеокадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками, которых охраняют самцы, получены на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Три кормящие матери в одном кадре - особенность местных ларг. Традиционно ларги-одиночки вскармливают детенышей на небольших льдинах, поэтому запечатлеть одним снимком группу матерей сложно. Однако благодаря островам здесь, южнее Владивостока, эти животные собираются в группы не на льдинах, а на другом субстрате - на берегу моря", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Специалисты признают кадры необычными для вида в целом. В Дальневосточном морском заповеднике, который находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда", сейчас идет сезон рождения бельков ларг. Десятки детенышей тюленей, которые нашли здесь убежище от людей, появляются на свет ежедневно. Ученые дистанционно наблюдают за процессом кормления, родами и размножением, а также ведут учет численности.

"К счастью для пятнистых мам и их очаровательных малышей, острова до сих пор перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие как непрошеных посетителей, так и возможных хищников. В то же время, акваторию и береговую полосу заповедника и его охранной зоны защищают от посторонних государственные инспекторы морского заповедника и "Земли леопарда", - приводит пресс-служба слова начальника сектора "Морской" ФГБУ "Земля леопарда" Василия Горобейко.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году для защиты краснокнижных дальневосточных леопардов, численность которых с тех пор увеличилась с 30 особей до почти 100. В 2020 году под управление национального парка передали несколько новых территорий, в том числе территорию и акваторию Дальневосточного морского заповедника.