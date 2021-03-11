В Магаданской области открылся центр народных художественных промыслов

ТАСС, 11 марта. Центр народных художественных промыслов начал работать в Магаданской области. Благодаря учреждению в регионе будет осуществляться поддержка развития декоративно-прикладного искусства и популяризация колымских ремесел, сообщила в четверг ТАСС руководитель ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" области Юлия Авилова.

"Центр работает. В настоящее время организация занята привлечением мастеров. В перспективе центр будет принимать участие в региональных конкурсах на получение грантовой поддержки. Позже планируется выйти на федеральный уровень по участию в конкурсе президентских грантов", - рассказала Авилова.

По информации правительства Магаданской области, одним из направлений деятельности центра станет изготовление сувенирной продукции, которая будет востребована не только среди жителей региона, но и среди туристов. Всего на Колыме официально трудятся 48 мастеров, владеющих различными ремеслами и техниками.

"Каждый регион уникален, и у каждого есть какая-то своя "фишка". И этим нужно пользоваться. Магаданская область славится природой, золотом и мастерами-ремесленниками. Последние - это неотъемлемая часть Магаданской области. Это одна из наших визитных карточек. Когда говоришь о Магаданской области, в памяти сразу всплывают фестивали, ярмарки ремесленников с уникальными изделиями из меха, дерева и кости", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что в стране необходимо сохранять, возрождать и развивать народные художественные промыслы и ремесла. В прошлом году губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил проработать возможность создания и продвижения производства таких изделий.