Транспортная прокуратура Камчатки настаивает на подъеме судна со дна Авачинской бухты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Камчатская транспортная прокуратура обязала АО "Судоремсервис" поднять со дна Авачинской бухты затонувшее в феврале судно, которое загрязняет окружающую среду. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что, вопреки требованиям Кодекса торгового мореплавания РФ, судовладелец эксплуатировал судно "Плавдок-34" без освидетельствования его технического состояния Российским морским регистром судоходства и не имея документов, подтверждающих исправное состояние дока.

"АО "Судоремсервис", в нарушение договора водопользования, не обеспечило своевременного выполнения мероприятий по предупреждению аварийной ситуации на водном объекте, в результате чего затонувший 5 февраля 2021 года плавучий док является источником загрязнения водного объекта. В целях устранения нарушений закона транспортной прокуратурой внесено представление генеральному директору АО "Судоремсервис", которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Также в отношении судоремонтной компании и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований технического регламента и нарушение условий водопользования.