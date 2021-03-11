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Ясная погода, гололедица и до восьми градусов мороза ожидаются в Москве 11 марта

Температура воздуха ночью может опуститься до минус 18 градусов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ясная погода, местами гололедица и до минус восьми градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 18 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус пяти - десяти градусов. В ночь на пятницу столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 25 градусов.

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