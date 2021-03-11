В Москве более 10 тыс. человек с коронавирусом получили плазму крови с антителами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. пациентов с коронавирусом в Москве с апреля 2020 года получили плазму крови с антителами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов, с апреля прошлого года врачи успешно применяют метод переливания иммунной плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному больному принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают люди со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

"Более 10 тыс. пациентов московских стационаров с диагнозом COVID-19 получили иммунную плазму крови", - говорится в сообщении.

В октябре клинический комитет Москвы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт стационарного лечения больных с коронавирусом. В него вошло и использование плазмы крови с антителами. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 кг и уже переболели коронавирусной пневмонией. Сдать плазму можно спустя пять недель после появления первых симптомов коронавируса.

"Чтобы сдать плазму с антителами, нужно позвонить на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Пункты сдачи находятся в медицинских стационарах столицы. Их список можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения. На месте потенциальный донор должен заполнить анкету и пройти первичную проверку на противопоказания к сдаче крови", - говорится в сообщении на сайте мэра.