МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило маски для лица и выяснило, что все образцы соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат химических веществ. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовали основные типы масок, которые можно найти в розничной продаже: медицинские маски, лицевые (одноразовые и многоразовые) маски и средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего - 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, пять - в Китае.

"Все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ, а также не оказывают раздражающее действие на кожные покровы. Это значит, что при ношении маски вы не будете вдыхать токсичные элементы, а маски безопасны для ношения", - отмечается в сообщении.

Как отмечают эксперты, медицинские маски чаще всего изготавливаются мелкозернистой сеткой из полипропиленовых нитей (мельтблауна и спанбонда). В нетканевых масках может использоваться неопрен, полиуретан и другие синтетические материалы. В тканевых масках - хлопок или бязь.

По мнению экспертов Роскачества, ориентироваться на материал маски - не лучший вариант при выборе. Например, как показали результаты исследования, маски, изготовленные из полиуретанового материала, имеют большую разницу по степени фильтрации бактерий и вирусов. Эффективность в большей степени зависит от сборки, расположения слоев и плотности ткани, а не только от материала. Однако в целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одна из них не рекомендована к использованию, сообщили эксперты.

Исследование масок на бактерии и вирусы

Для определения уровня фильтрации масок в три этапа проводился научно-исследовательский эксперимент. Как сообщили в Роскачестве, первые два теста показывали микробную проницаемость масок, третий - вирусную. Каждый этап воспроизводил ту или иную жизненную ситуацию, чтобы максимально приблизить опыты с масками к бытовым условиям. В результате совокупно все три опыта давали сбалансированную картину того, какие маски наиболее эффективны при защите от бактерий, грибков, а главное - вирусов.

Все маски прошли испытания дважды (в сухом, влажном виде, а также после стирки). Исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк (Staphylococcus aureus 906), который по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19. Как выяснили эксперты, четыре образца масок не пропускают бактерии. Остальные маски пропускают один или несколько типов микроорганизмов.

Чтобы разобраться, защищает ли маска именно от вирусов, которые по размерам меньше бактерий в среднем в 50 раз, специалисты Роскачества использовали раствор полиовируса (вирус полиомиелита), который по размерам идентичен коронавирусу. Раствор наносили на фрагмент маски и под давлением пропускали сквозь все слои. Затем жидкость исследовали на количество проникших сквозь маску вирусных частиц. Как выяснилось, все маски пропускают вирусы и ни одна не гарантирует 100% защиты.

Как отметили в Роскачестве, в каждой категории масок (кроме тканевых) были такие, которые показали высокий уровень одновременно и бактериальной, и вирусной фильтрации. Также выяснилось, что некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают одноразовым (медицинским и немедицинским). Однако ни одна маска в совокупности не дает 100% защиты и не подходит для использования в "красных зонах" больниц, но может использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики. Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям.

Эксперты напоминают, что не стоит использовать повторно одноразовые медицинские маски из нетканого материала. Необходимо менять маску каждые два-три часа постоянного использования. Многоразовую маску нужно стирать ежедневно с мылом или порошком. Снятую маску нельзя класть с другими вещами, она должна быть изолирована от предметов и поверхностей.