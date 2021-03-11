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Около 30 образовательных программ войдут в проект "Умного туризма" в Сириусе

Участники программ смогут изучать иностранные языки, робототехнику и даже гончарное дело

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 марта. /ТАСС/. Образовательные программы по изучению иностранных языков, робототехники, гончарного мастерства войдут в проект развития "Умного туризма" на федеральной территории Сириус. Всего их планируется около 30, сообщил в интервью ТАСС врио главы федеральной территории Андрей Столяров.

"Образовательный или "умный" туризм - это около 30 программ, которые можно успешно пройти и получить навыки, будучи здесь на отдыхе, на каникулах. Это могут быть иностранные языки, робототехника, даже гончарное дело. Словом, целый пул интересных программ", - рассказал Столяров.

Жителям и гостям территории предложат занятия на оборудовании образовательного центра "Сириус", которое раньше было доступно только его учащимся. Это, отметил Столяров, 3D-принтеры, лазерные станки. Программы рассчитаны на людей всех возрастов, в том числе пенсионного.

"Надо сказать, что последнее время "Сириус" стал гораздо более открытым для населения и наших гостей, все меньше ассоциируется с образом какого-то закрытого элитного клуба", - добавил Столяров.

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