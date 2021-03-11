МЧС взяло на контроль 629 затороопасных участков рек в преддверии половодья

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МЧС России взяло на контроль 629 участков рек, где существует опасность заторов, на некоторых из них возможно осложнение гидрологической обстановки во время весеннего половодья. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"На контроле МЧС находится развитие процессов весеннего половодья на 629 затороопасных участках, на 170 из которых толщина льда превышает среднемноголетние значения или имеются предпосылки к осложнению гидрологической обстановки", - сказал представитель МЧС. Также ведется мониторинг ситуации по бассейнам крупных рек страны, где основным из критериев формирования высокого уровня воды является таяние снега в предгорных и горных районах.

В МЧС отметили, что зима практически на всей территории страны характеризовалась отклонениями паводкообразующих параметров от климатической нормы.

Для мониторинга гидрологической обстановки на реках России подготовлено порядка 2 тыс. оперативных групп МЧС. Он проводится с учетом прошлогоднего опыта, когда с помощью современных технологий были проведены расчеты прохождения весеннего половодья по реке Лене и ее бассейну, что позволило минимизировать материальный ущерб.

В регионах начались проверки готовности к весеннему половодью. "Проверку субъектов РФ, наиболее подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществляют рабочие группы центрального аппарата МЧС России. В остальных они проводятся под руководством начальников территориальных органов министерства", - сообщили в МЧС.