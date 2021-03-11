Крашенинников: инвалиды получат приоритетное право пользования участком под гараж у дома

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Парламентарии от "Единой России" подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о "гаражной амнистии", которые в том числе позволят в упрощенном порядке оформить землю под металлическими некапитальными гаражами, а также дают инвалидам право размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке. Об этом журналистам в четверг сообщил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, поправки упрощают порядок регистрации гаражей и земли под ними и расширяют перечень объектов, попадающих под эту процедуру. "Предлагается распространить упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идет о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей. Эта норма не коснется так называемых ракушек", - пояснил депутат.

"В Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью - указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства", - продолжил Крашенинников.

Кроме того, получить право собственности на гараж и землю под ним можно будет по одному заявлению. Еще одной предложенной единороссами поправкой уточняется, что "гаражная амнистия" заработает с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу. Этот упрощенный режим регистрации может прекратить действие 1 сентября 2026 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит законопроект ко второму чтению в четверг.

Законопроект о "гаражной амнистии"

Законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря прошлого года Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс РФ, законы "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и "О государственной регистрации недвижимости". Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом речь идет о капитальных строениях, а не о "ракушках".

При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.