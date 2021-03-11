Бывшие президенты США выступят в рекламных роликах в поддержку вакцин от коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш - младший, Билл Клинтон, Джимми Картер, а также их супруги приняли участие в создании двух новых рекламных роликов в поддержку вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщала в четверг американская некоммерческая организация "Совет по рекламе".

"Эти вакцины защитят вас и тех, кого вы любите, от опасного и смертоносного заболевания", - цитирует агентство Reuters заявление экс-президента Буша в одном из указанных роликов, в этом обращении к американцам его поддержат Клинтон и Обама. Последний, как указало ознакомившееся с видеозаписями агентство, заявит, что предпринимаемые властями меры "являются первым шагом к тому, чтобы покончить с пандемией" и обеспечить дальнейшее успешное развитие страны.

В этих клипах, как обратило внимание Reuters, явно ощущается отсутствие 45-го президента США Дональда Трампа, администрация которого активно содействовала ускорению работ по созданию вакцин от коронавируса и выводу их на рынок. В Совете по рекламе этот "пробел" объяснили тем, что один из клипов снимался во время инаугурации Джо Байдена 20 января, а Трамп, ее проигнорировавший, "не попал в кадр".

Новая социальная реклама, как заявлено, является частью общенациональной образовательной кампании Совета по рекламе "Решать тебе", призванной убедить в безопасности и необходимости вакцинации от нового коронавируса тех жителей Соединенных Штатов, которые все еще скептически относятся к этой процедуре.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 529 193 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.