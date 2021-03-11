СК начал проверки в четырех региональных управлениях за негативные показатели работы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России начал служебные проверки в четырех территориальных управлениях, где в минувшем году отмечены негативные показатели работы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По итогам коллегии СК России назначено проведение комиссионных служебных проверок в отношении ряда руководителей следственных органов", - сообщила она. По ее словам, анализ работы подразделений СК по итогам прошлого года позволил выявить серьезные недостатки в организации работы ряда следственных управлений.

Так, в следственном управлении СК по Тверской области отмечается сокращение числа уголовных дел, направленных в суд, расследование значительного числа дел проходит свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей. При росте количества сообщений о коррупции число расследованных дел коррупционной направленности небольшое. В следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей. Выросло число дел, расследованных свыше двух месяцев, и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе несовершеннолетних. Увеличилось число требований прокуратуры об устранении нарушений, а также количество обращений жителей области в центральный аппарат СК.

В следственном управлении по Калмыкии отмечены многочисленные факты необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел. При этом число расследованных дел, большинство из которых по преступлениям небольшой и средней тяжести, незначительное. Ряд существенных недостатков имеется в работе следственного управления по Курской области.

Как отметила представитель СК, причинами сложившейся ситуации являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок. "В отношении руководителей следственных управлений СК России по Республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений. На время проведения проверок руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей", - сообщила Петренко.