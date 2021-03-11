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Пандемия COVID-19
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Мишустин поручил к 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы

Конечный документ синхронизируют с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился "до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы" с учетом опыта пандемии коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Поручение дано Минздраву, Роспотребнадзору и Минфину по итогам встречи главы кабмина с руководством Совета Федерации.

"Конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения", - отмечается в сообщении пресс-службы.

24 февраля на встрече с членами Совета палаты Совфеда Мишустин заявил, в частности, что угроза распространения заболеваний, подобных COVID-19, требует пересмотра подходов к работе инфекционистов. По его словам, на модернизацию инфекционной службы в России в текущем году предусмотрено 18 млрд рублей. Глава правительства назвал интересным предложение о принятии отдельной программы по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года, указав, что ее нужно скоординировать с программой модернизации первичного звена здравоохранения.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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