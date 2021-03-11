В Приморье установят информационные таблички для туристов после гибели тюленя от стресса

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье установят информационные таблички о том, как действовать отдыхающим в случае обнаружения морского млекопитающего на побережье. Первую партию щитов разместят на юге края в Хасанском районе, сообщается в четверг на странице центра в Facebook.

В начале недели в Приморском крае погиб детеныш тюленя после пережитого стресса, вызванного активным вниманием со стороны людей. Животное выбросило на берег в черте одного из поселков после штормового ветра. Тюленя окружили люди, желавшие помочь и сфотографироваться с ним. В конце дня его доставили в центр реабилитации, где он умер от последствий стресса.

"Спасибо ООО "Профил" за оперативную печать информационных табличек без предоплаты - когда мы позавчера попросили сделать их как можно быстрее, на счету "Тюленя" оставалось около 3 000 рублей. Вчера-сегодня счет благодаря вам пополнился, за таблички мы рассчитались, первый тираж пойдет в Хасанский район", - говорится в сообщении организации.

На щитах разместили информацию о том, куда обратиться для оказания помощи выброшенному на берег тюленю, а также основные правила поведения: нельзя подходить близко и прикасаться, подкармливать, силой заставлять вернуться в море.

Некоммерческий реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка в Приморье. Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду. Обычно она требуется детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов (раненым, покусанным собаками, испачканным нефтепродуктами). Главная цель центра - вернуть животное в естественную среду обитания здоровым, неприрученным, владеющим навыками самостоятельной охоты.