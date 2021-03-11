Занятия отменили в школах в нескольких регионах Поволжья из-за морозов

ТАСС, 11 марта. Тридцатиградусные морозы стали в четверг причиной отмены или перевода на дистанционный режим занятий в ряде школ Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, а также Мордовии, сообщили региональные и городские власти.

В Саратовской области, где 11 марта ГУ МЧС по региону объявило желтый уровень опасности из-за 29-градусных морозов, школьные очные занятия отменили в нескольких районах. "На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ в 22 муниципальных районах. С 1-го по 4-й класс - 37 школ трех муниципальных районов. С 1-го по 6-й класс - 190 школ в 19 муниципальных районах и городских округах. С 1-го по 11-й класс - 20 школ трех муниципальных районов", - рассказали ТАСС в министерстве образования области.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены занятий в отдельных школах Оренбургской области. В регионе три дня подряд бушевала метель, видимость падала до 50 м, что стало причиной ограничения движения транспорта по загородным трассам. На смену штормовому ветру и сильному снегу в области пришли аномальные для марта холода - до минус 31 градуса. Из-за снежных заносов в четверг уроки проведут дистанционно для учащихся Новотроицка, Гая, Светлинского и Тюльганского районов, в Октябрьском районе причиной стала низкая температура воздуха и сильный ветер.

В Мордовии, по данным министерства образования республики, 11 марта в связи с морозами отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучающиеся с 1-го по 4-й класс во всех городских и сельских школах республики, с 1-го по 9-й класс - в десяти районах, с 1-го по 11-й класс - в отдельных сельских школах пяти районов.

Как сообщили ТАСС в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области, в четверг в регионе школы по согласованию с учредителем сами принимали решение по отмене занятий в зависимости от температуры в каждом районе. По информации ГУ МЧС Ульяновской области, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за похолодания. Ночью и утром 11 марта по западу и северо-западу области температура воздуха понизилась до минус 32 градусов.

Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", холода продержатся в регионах Приволжского федерального округа до конца рабочей недели, местами по ночам ожидается до минус 30 градусов. В выходные циклон принесет потепление до минус 3-8 градусов днем, а ожидать относительно весеннюю погоду стоит не раньше третей декады марта.